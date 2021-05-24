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24 мая в Вильнюсе произошло ДТП, во время которого пострадала нетрезвая женщина.
В Вильнюсе во время ДТП пострадала нетрезвая водитель
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция информировала, что ДТП произошло в 14.32 ч. Сообщалось о ДТП на ул. В.Грибо, перевернулся автомобиль.

Звонивший сказал, что пострадала женщина лет 50.

На место происшествия выехали полицейские и врачи скорой помощи.

Выяснилось, что автомобиль Rover зацепил стоявший у дороги автомобиль BMW, перевернулся набок и врезался в Mitsubishi.

Полиция сообщила, что автомобилем управляла нетрезвая женщина (1,74 промилле).

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