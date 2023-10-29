В Вильнюсе во время ДТП машина врезалась в дом

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Автомобили Jaguar и SsangYong столкнулись в Вильнюсском микрорайне Жверинас, один человек был доставлен в больницу.

Сообщение о происшествии на улице Любартаса в экстренную службу поступило в 13.32.
Столкнулись автомобили Jaguar и SsangYong.

Jaguar врезался в SsangYong, который вылетел на тротуар и врезался в деревянный дом. На место происшествия выехали медики, пожарные и полиция.

По словам спасателей, застрявших людей не было. Спасатели помогли медикам донести одного пострадавшего до машины скорой помощи.

По данным полиции, водитель SsangYong получил травмы и был доставлен в больницу.

По словам очевидцев, спровоцировавшим аварию автомобилем Jaguar управлял нетрезвый водитель, алкотестер показал 3,19 промилле.

Мужчину задержали правоохранители. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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