В Вильнюсе внедорожник сбил нарушившего правила водителя электросамоката

21 апреля, в 11.19 ч. в Вильнюсе, на ул. Вяркю, автомобиль Range Rover, которым управляла женщина (1967 г.р.), столкнулся с электросамокатом. Водитель самоката ехал через дорогу в том месте, где есть нерегулируемый пешеходный переход.
Велодорожки в этом месте нет, поэтому, в соответствии с ПДД, водитель самоката должен был переходить через дорогу пешком. Пострадал водитель (1973 г.р.) самоката. Он был госпитализирован. Начато расследование.
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