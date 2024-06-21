В Вильнюсе виновником ДТП стал пьяный водитель

Полиция информировала, что в пятницу, 21 июня, в 6.11 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Л.Сапегос произошло ДТП. Звонивший сказал, что ехал на автомобиле Peugeot и зацепил дорожный знак.