2024.06.21 11:43

В Вильнюсе виновником ДТП стал пьяный водитель

 
ru.DELFI.lt
Girtas vairuotojas rėžėsi į Sapiegos rūmų betoninę tvorą Vilniuje
Girtas vairuotojas rėžėsi į Sapiegos rūmų betoninę tvorą Vilniuje
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В пятницу рано утром в Вильнюсе пьяный водитель совершил ДТП.

Полиция информировала, что в пятницу, 21 июня, в 6.11 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Л.Сапегос произошло ДТП. Звонивший сказал, что ехал на автомобиле Peugeot и зацепил дорожный знак.

На месте происшествия выяснилось, что мужчина попал в ДТП на автомобиле компании Spark. Автомобиль не только снес знак, но и врезался в бетонную стену дворца Сапег.

По предварительным данным, водитель был пьян (1,43 промилле).

Водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет полиция

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