В Вильнюсе виновником ДТП стал пьяный водитель

Полиция информировала, что в пятницу, 21 июня, в 6.11 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Л.Сапегос произошло ДТП. Звонивший сказал, что ехал на автомобиле Peugeot и зацепил дорожный знак.
На месте происшествия выяснилось, что мужчина попал в ДТП на автомобиле компании Spark. Автомобиль не только снес знак, но и врезался в бетонную стену дворца Сапег.
По предварительным данным, водитель был пьян (1,43 промилле).
Водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет полиция
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