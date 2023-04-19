В Вильнюсе виновником ДТП стал нетрезвый водитель

ДТП произошло 18 апреля, в 13.30 ч. в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, где автомобиль BMW врезался в стоящий автомобиль Nissan. В организме виновника (1976 г.р.) ДТП было 4,33 промилле.
Еще одна нетрезвая водитель стала виновницей ДТП на ул. Витауто, в столичном районе Жверинас. В 13.30 ч. ее автомобиль Mini Cooper зацепил автомобиль Audi. Водитель (1977 г.р.) была пьяна - 2,13 промилле.
Попался и нетрезвый водитель в Пасвальском районе. 18 апреля, в 21 ч. на дороге Вашкай-Пуоджюнай, в пределах деревни Гинейкяй, с дороги съехал автомобиль Mazda 323, которым управлял молодой человек 1993 г.р. Водитель был пьян - 2,41 промилле.
Во всех случаях ведутся расследования, водителям грозит уголовная ответственность и конфискация автомобилей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро
Полученная в наследство квартира в Арёгале преподнесла...
Поиск "пророссийских авторов" в репертуаре Вильнюсского старого театра привел LRT к Григорию Горину и Алексею Житковскому
Радио LR T утверждает, что в репертуар Вильнюсского...
Водителей в Литве ждет целый ряд изменений: и запреты, и новые знаки
Водителей и других участников движения ждут перемены....
Синоптики обещают потепление, но есть и неприятная новость
В среду погоду в Литве обусловит северо-западная часть...
Сейм повторно рассмотрит ветированный президентом закон о нацсанкциях в отношении граждан России и Беларуси
После того, как президент Литвы Гитанас Науседа...