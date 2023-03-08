В Вильнюсе виновник ДТП скрылся с места происшествия

Помощь потребовалась водителю VW. Женщина информировала, что ее автомобиль столкнулся с другим автомобилем, но виновник ДТП с места происшествия уехал. Женщина точно не запомнила, на какой машине ехал виновник ДТП, вероятно, на Porsche.
Водитель VW сообщила, что после ДТП у нее кружится голова. В машине - 14-летний пассажир. Он не пострадал.
на место происшествия выехали врачи скорой помощи и полиция.
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