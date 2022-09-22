В Вильнюсе виадук и мост раскрасили в цвета российского флага

Представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене сообщила, что поступили три уведомления.

"Ночью неизвестные раскрасили мост через реку Воке. (...) Также граффити появились около прохода к мосту, с обеих сторон виадука над дорогой Вильнюс–Каунас, на ул. Ково 11-осёс, недалеко от магазина Iki", – сказала она.

По словам Кайрене, ведется расследование по факту порчи чужого имущества.