aA
В Вильнюсе, в районе Григишкес, 22 сентября виадук, мост и здание раскрасили в цвета российского флага. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
В Вильнюсе виадук и мост раскрасили в цвета российского флага
© Bendruomenės archyvas

Представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене сообщила, что поступили три уведомления.

"Ночью неизвестные раскрасили мост через реку Воке. (...) Также граффити появились около прохода к мосту, с обеих сторон виадука над дорогой Вильнюс–Каунас, на ул. Ково 11-осёс, недалеко от магазина Iki", – сказала она.

По словам Кайрене, ведется расследование по факту порчи чужого имущества.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жителям Западной Европы – выплаты по 100-300 евро, жителям Литвы – повышение минималки и ННМ

Все больше стран Европы перед лицом энергетического...

В Литве пересчитана средняя стоимость построек и земли: как изменилась их стоимость

В Литве проводят обсуждение массовой оценки построек...

Премьер Литвы: спасение всех россиян не является обязанностью Литвы и других стран

У россиян было достаточно времени для того, чтобы...

Департамент миграции: после объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало

После того, как президент России Владимир Путин...

Эфир Delfi: обмен пленными, протесты в России, мобилизация, реакция Запада

Kиеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе...