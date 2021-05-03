В Вильнюсе ветер повалил леса, выбиты окна нескольких квартир

Первое сообщение о падающих лесах поступило в 17.15 ч. В то время леса еще еле-еле держались, а потом стали падать и развалилась часть конструкции до второго этажа. Часть конструкций уперлась в находящиеся рядом деревья и фасад, были выбиты окна в некоторых квартирах.
На месте происшествия работают пожарные-спасатели, полиция, территория огорожена.
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