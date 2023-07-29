В Вильнюсе вандал мелками изрисовал камеру Навального

Полиция Вильнюсского округа указала, что 28 июля, в 00.20 ч. в Вильнюсе , на проспекте Конституциёс, в публичном месте, мужчина (1974 г.р.) мелками изрисовал тротуар и камеру.

В Вильнюсе, на площади Европы, демонстрируют копию тюремной камеры критика Кремля Алексея Навального. Надпись на ней гласит: "Хотя бы на мгновение почувствуйте, что ощущает главный враг Путина – лидер оппозиции Алексей Навальный, который в настоящее время находится в тюрьме по вымышленным обвинениям. Это карцер (ШИЗО), в котором Навальный провел больше 180 дней с 2022 г.".