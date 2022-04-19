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19 апреля, в 10.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, с дороги съехал и в столб врезался автомобиль Peugeot. Сообщалось, что водитель авто был без сознания.
Полиция и врачи скорой помощи опасались, что мужчина больше не придет в сознание. Однако все же удалось привести его в чувство. Водителя увезли в больницу. Подозревают, что причиной ДТП стали проблемы водителя со здоровьем.
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