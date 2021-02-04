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В четверг вечером в Вильнюсе, на Западной объездной дороге в столб врезался автомобиль.
В Вильнюсе в столб врезался автомобиль
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, о несчастье сообщили в 18.29 ч.

Вильнюсская полиция информировала, что автомобиль врезался в столб.

По данным полиции, автомобилем управляла женщина, в машине был двухлетний ребенок.

Врачи осмотрели ребенка на месте.

Ведется расследование.

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