В Вильнюсе в столб врезался автомобиль

aA
В четверг вечером в Вильнюсе, на Западной объездной дороге в столб врезался автомобиль.
По предварительным данным, о несчастье сообщили в 18.29 ч.
Вильнюсская полиция информировала, что автомобиль врезался в столб.
По данным полиции, автомобилем управляла женщина, в машине был двухлетний ребенок.
Врачи осмотрели ребенка на месте.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник премьера Литвы: в нескольких маленьких магазинах опасность выше, чем в одном большом (48)
Правительство Литвы в среду решило не вводить...
Министерство: учителя, которые не будут прививаться и регулярно тестироваться, будут отстранены от работы (56)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
"Delfi Главное": как Запад ответит Путину, будущее протеста в России и усталость от карантина в Литве (154)
Приговор Алексею Навльному вызвал волну возмущения...
Морской музей Литвы: небывалые потери в 2020 году и оптимистичные планы на будущее (6)
Туристическая отрасль Литвы продолжает нести...
Родители возмущены приключениями учителя на Мальдивах - обратились в министерство (39)
Школы уже в течение длительного времени живут в...