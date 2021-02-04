В Вильнюсе в столб врезался автомобиль

По предварительным данным, о несчастье сообщили в 18.29 ч.

Вильнюсская полиция информировала, что автомобиль врезался в столб.

По данным полиции, автомобилем управляла женщина, в машине был двухлетний ребенок.

Врачи осмотрели ребенка на месте.

Ведется расследование.