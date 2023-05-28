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В Вильнюсе в субботу произошла трагическая авария. Погиб мужчина.
В Вильнюсе в результате серьезного ДТП погиб мужчина - стали известны обстоятельства
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщили в департаменте полиции, 27 мая около 17.27 в Вильнюсе, на шоссе Минско, автомобиль VW Golf, которым управлял мужчина (1978 г.р.), выехал на полосу разгона с первой полосы и врезался в движущийся грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, за рулем которого был мужчина (1982 г.р.).

Водитель автомобиля в результате ДТП погиб.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281(5) Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

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