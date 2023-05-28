В Вильнюсе в результате серьезного ДТП погиб мужчина - стали известны обстоятельства

Как сообщили в департаменте полиции, 27 мая около 17.27 в Вильнюсе, на шоссе Минско, автомобиль VW Golf, которым управлял мужчина (1978 г.р.), выехал на полосу разгона с первой полосы и врезался в движущийся грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, за рулем которого был мужчина (1982 г.р.).
Водитель автомобиля в результате ДТП погиб.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281(5) Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Психологически адаптироваться к такому шоку очень сложно": эксперт об экономике Литвы в условиях войны у порога ЕС
В реалиях 21 века ни одна экономика не существует в...
Урожай литовской клубники в этом году может быть меньше: сейчас просят 12 евро за килограмм
Уже несколько недель мы можем попробовать первую...
Российские паспорта шантажом, обработка детей и приезжие русские. Мэр Мелитополя - о том, что происходит в оккупированном городе
Иван Федоров, законно избранный мэр Мелитополя, знает о...
Блинкявичюте: может быть вместо правительства Ландсбергису перезагрузить компьютер?
На прошедшем в субботу съезде оппозиционной...
Опрос: популярность президента Науседы снова растет
В мае президента Гитанаса Науседу положительно...