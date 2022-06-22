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В Вильнюсе в среду вечером недалеко от Театра оперы и балета произошло ДТП, образовались большие заторы. В ДТП пострадал мотоциклист, мотоцикл оказался под троллейбусом.
В Вильнюсе в результате ДТП мотоцикл оказался под троллейбусом
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О ДТП на перекрестке ул. Жигиманту, Гоштауто и Вильняус сообщили в 20 ч. На место происшествия приехали две скорые и полиция.

Мотоциклист жаловался на боли в ноге. Насколько серьезная травма, станет известно после того, как пострадавшего осмотрят врачи. Пострадавший на скорой был доставлен в больницу.

Из-за ДТП образовался большой затор.

Водитель троллейбуса сказал, что он стоял на перекрестке, горел красный свет, мотоцикла не видел. Когда троллейбус поехал, водитель почувствовал удар. Водитель остановил троллейбус и увидел мотоциклиста.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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