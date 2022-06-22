В Вильнюсе в результате ДТП мотоцикл оказался под троллейбусом

О ДТП на перекрестке ул. Жигиманту, Гоштауто и Вильняус сообщили в 20 ч. На место происшествия приехали две скорые и полиция.
Мотоциклист жаловался на боли в ноге. Насколько серьезная травма, станет известно после того, как пострадавшего осмотрят врачи. Пострадавший на скорой был доставлен в больницу.
Из-за ДТП образовался большой затор.
Водитель троллейбуса сказал, что он стоял на перекрестке, горел красный свет, мотоцикла не видел. Когда троллейбус поехал, водитель почувствовал удар. Водитель остановил троллейбус и увидел мотоциклиста.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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