В Вильнюсе в реке Нерис обнаружен утопленник

Очевидец позвонил по номеру 112 и сказал, что в реке, около ул. А.Гоштауто видит тело человека. Он сказал, что течение несет тело в сторону парка Вингис.

По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, в 9.28 ч. тело заметили в реке около ул. А.Гоштауто.

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Согласно первичной информации, пожарные-спасатели достали тело из-под баржи и передали полиции“, – сказала Зданявичене.

Мужчина, который заметил тело, сказал Delfi, что участвовал в поисках пропавшего 15-летнего Матаса.