В Вильнюсе в реке Нерис обнаружен утопленник

Очевидец позвонил по номеру 112 и сказал, что в реке, около ул. А.Гоштауто видит тело человека. Он сказал, что течение несет тело в сторону парка Вингис.
По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, в 9.28 ч. тело заметили в реке около ул. А.Гоштауто.
Согласно первичной информации, пожарные-спасатели достали тело из-под баржи и передали полиции“, – сказала Зданявичене.
Мужчина, который заметил тело, сказал Delfi, что участвовал в поисках пропавшего 15-летнего Матаса.
„Я участвовал в поисках, не сегодня, в другие дни. Сейчас заметил тело случайно. С другой стороны реки человек заметил объект, напоминающий тело. Они вызвали полицию, шли вдоль берега. Люди кричали, где видят, указывали место. Видимо тело, где-то раньше зацепилось, а сейчас его несло течение. Здесь поворот реки, где суда““, – сказал очевидец.
По его словам, по внешним данным тело похоже на тело пропавшего Матаса.
Delfi напоминает, что 30 сентября в Вильнюсе без вести пропал 15-летний подросток. Его интенсивно искали в реке и вдоль ее берегов. Пока неясно, точно ли обнаружено тело Матаса.
Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Томас Браженас сказал Elta, что при осмотре тела некоторые элементы, например, части одежды, показывают, что это может быть тело пропавшего в Вильнюсе две недели назад подростка. Однако окончательный вердикт вынесут эксперты.
„По некоторым элементам можно предположить, что это тело подростка, но этот вопрос должны решить эксперты“, – сказал Браженас.
Около 12 ч. найденное тело увезли.
„Результаты экспертизы будут через 2-3 суток“, – прибавил Браженас.
„Мы все еще ждем вестей о найденном в реке Нерис теле, придется ждать выводов экспертов. Очень просим сохранять спокойствие и не беспокоить семью Матаса в этот тяжелый период“, – сказано в группе „Поиски Матаса“ на фейсбуке.