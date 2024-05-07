2024.05.07 17:19

В Вильнюсе в реке был замечен тонущий человек, врачам не удалось спасти его жизнь

 
ru.DELFI.lt

Во вторник в Вильнюсе по номеру 112 поступило сообщение о тонущем в реке Нерис человеке.

Информация поступила в 13.20 ч. Сообщалось, что человек тонет около Жверинского моста.

По данным полиции, из воды несчастного вытащил звонивший по номеру 112 человек. Он сказал, что услышал, как тонущий зовет на помощь.

Вытащить его из воды мужчине помогла находившаяся на берегу женщина.

Вытащенный из воды мужчина был без сознания. Вскоре на месте происшествия показались врачи скорой и пожарные-спасатели. Врачи около часа реанимировали мужчину лет 60, но тщетно. Пострадавший скончался.

Полиция осмотрела набережную, но никаких вещей скончавшегося не обнаружила.

По предварительным данным, личность утопленника не установлена.

Пока непонятно и как он оказался в реке. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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