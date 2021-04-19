В Вильнюсе в пустом колодце обнаружено тело мужчины

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В воскресенье в пустом колодце в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 15 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Прамонес, у реки, в пустом колодце обнаружено тело мужчины.
Пожарные-спасатели вытащили тело, которое находилось на глубине 3 м. Личность и причины смерти погибшего выясняются.
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