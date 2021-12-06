aA
Во время проверки посылок в посылочном терминале Вильнюсского аэропорта в одной из посылок обнаружили, как предполагают, человеческий череп.
Siuntos
Siuntos
© Organizatorių nuotr.

Полиция сообщила, что 5 декабря, в 10 ч., на Родунской дороге, работник Litcargus во время проверки посылки с помощью рентгена, обнаружил в посылке человеческий череп.

О находке работник компании сообщил в полицию.

Представитель полиции Лорета Кайрене сказала, что начато расследование, выясняют откуда взят череп, кому он принадлежит и как умер этот человек.

Посылка была выслана из Каунаса в Португалию. Адресант - частное лицо.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Рекордная инфляция в Литве только набирает обороты: зимой ждут новые сюрпризы (66)

В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это...

На этой неделе минусовая температура будет держаться и днем (4)

В понедельник восточная часть Литвы останется ближе к...

Коронавирус в Литве: 465 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 465 новых случаев...

Купившим автомобиль по зарубежному договору о купле-продаже придется ответить на вопросы ГНИ (1)

Чуть больше 1000 жителей Литвы оформляли документы на...

Службы выясняют, защищает ли рекламируемая Успасских вода от коронавируса (10)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...