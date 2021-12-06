Полиция сообщила, что 5 декабря, в 10 ч., на Родунской дороге, работник Litcargus во время проверки посылки с помощью рентгена, обнаружил в посылке человеческий череп.
О находке работник компании сообщил в полицию.
Представитель полиции Лорета Кайрене сказала, что начато расследование, выясняют откуда взят череп, кому он принадлежит и как умер этот человек.
Посылка была выслана из Каунаса в Португалию. Адресант - частное лицо.
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