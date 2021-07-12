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В Вильнюсе в подземном контейнере было обнаружено тело мужчины.
В полицию поступило сообщение о том, что 11 июля, в 6.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, в подземном контейнере было обнаружено тело мужчины 50–60 лет без внешних следов насилия.
Начато расследование.
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