В Вильнюсе в подъезде многоквартирного дома убит мужчина: подозреваемого задержали бойцы "Араса"

Около 22.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, прозвучал выстрел. На место происшествия выехала полиция и врачи. Пострадавший находился в подъезде.

Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно, он скончался.

Подозреваемый закрылся у себя в квартире и не впускал полицейских. На месте происшествия работали 7 экипажей полиции. Были вызваны бойцы антитеррористического отряда "Арас".

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Вскоре подозреваемый 1981 г.р. был задержан.

По сведениям Delfi.lt, он был нетрезвым (больше промилле). Личность убитого устанавливается.



По предварительным данным, в подъезде между мужчинами разгорелся конфликт. Подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из компании.

По сведениям полиции, у подозреваемого было легальное оружие.

Сосед подозреваемого, который выгуливал собаку, сказал, что подозреваемый - спокойный человек, у него есть жена и ребенок. Он был неконфликтным человеком.

Мужчина с собакой слышал выстрел, но сразу домой не пошел, еще какое-то время продолжал выгуливать собаку. Когда он вошел в подъезд, увидел лежавшего человека.

Все члены компании, участвовавшей в конфликте были там же в подъезде. Полиция выяснила, что эти люди были в гостях у одного из жителей подъезда. Многие жильцы слышали, как шумная компания подходила к дому. Очевидцы сказали, что эти молодые люди с виду казались нетрезвыми.

Один из очевидцев сообщил, что полицию и скорую вызвал один из друзей пострадавшего. По предварительным данным, в подъезде во время конфликта было 5-6 человек.

По сведениям Delfi, подозреваемый поздно вечером ходил гулять с собакой, с собой он взял и оружие. Возвращаясь домой, он встретил в подъезде большую компанию нетрезвых мужчин, начался конфликт, мужчина выстрелил.

Подозреваемый даже не подумал, что его выстрел может быть смертельным.

Подозреваемого задержали и вывели из дома около 2 ч. ночи. Он был задержан.