В Вильнюсе в подъезде дома ограблен мужчина, ущерб - 40 000 евро

В пятницу, в 15.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, в подъезде неизвестный кулаком ударил мужчину 1963 г.р. и отнял у него полиэтиленовый пакет, в котором было 40 000 евро.

Начато расследование.