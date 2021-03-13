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В Вильнюсе в подъезде дома ограблен мужчина, ущерб - 40 000 евро, сообщает Департамент полиции.
В пятницу, в 15.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, в подъезде неизвестный кулаком ударил мужчину 1963 г.р. и отнял у него полиэтиленовый пакет, в котором было 40 000 евро.
Начато расследование.
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