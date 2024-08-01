В Вильнюсе в Нерис съехал автомобиль, внутри найдено тело мужчины

Пожарные-спасатели в 10.36 ч. получили сообщение о том, что на ул. Осло, около моста, в реку съехал автомобиль. На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели, врачи. К сожалению, пострадавшему уже ничем нельзя было помочь.

Полиция загородила проезд к этому месту с помощью стоп-ленты. По словам представителя службы спасения, подъехать к этому месту сложно технике, которая могла бы вытащить автомобиль из воды.

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Автомобиль полностью ушел под воду. Водолазы осмотрели это место, чтобы выяснить, как можно извлечь тело.

В 14.35 ч. автомобиль BMW вытащили из воды. На водительском месте находился мертвый мужчина.