В Вильнюсе, в мусорном контейнере, нашли мертвого мужчину

Скопировать ссылку В Вильнюсе, в мусорном контейнере, нашли мертвого мужчину

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6 марта, около 15 часов 15 минут, в Вильнюсе, на ул. А. П. Каволюко, рядом с подъездом многоквартирного дома, в помещении для мусорного контейнера, бригадой скорой помощи установлен факт смерти лица мужского пола.