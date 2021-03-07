В Вильнюсе, в мусорном контейнере, нашли мертвого мужчину

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6 марта, около 15 часов 15 минут, в Вильнюсе, на ул. А. П. Каволюко, рядом с подъездом многоквартирного дома, в помещении для мусорного контейнера, бригадой скорой помощи установлен факт смерти лица мужского пола.
Причина смерти не установлена. На мизинце левой руки трупа есть рана длиной около 2 см с гладкими краями, сообщили в столичной полиции.
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