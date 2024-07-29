В Вильнюсе в магазине белорусского оппозиционера выбили стекла и написали: "Возвращайтесь домой, белорусские свиньи"

Сообщается, что в понедельник вечером в столице, на улице Савичяус, были выбиты стекла окон сувенирного магазина „Кропка“, а на фасаде здания оставлена надпись „Возвращайтесь домой, белорусские свиньи“. По данным офиса С. Тихановской, владельцем этого магазина является белорусский оппозиционер и политзаключенный Д. Фурманов.

По словам С. Тихановской, этот выпад ее шокировал, она отметила, что ее офис уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. По мнению белорусского оппозиционера, нападение на вышеупомянутый магазин является попыткой разжечь вражду между белорусами и литовцами.