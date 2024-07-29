2024.07.29 20:44

В Вильнюсе в магазине белорусского оппозиционера выбили стекла и написали: "Возвращайтесь домой, белорусские свиньи"

 
elta
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Šventinis Baltarusijos Laisvės dienos mitingas
Šventinis Baltarusijos Laisvės dienos mitingas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник вечером в Вильнюсе совершен выпад против магазина белорусского оппозиционера Дмитрия Фурманова, сообщает офис Светланы Тихановской.

Сообщается, что в понедельник вечером в столице, на улице Савичяус, были выбиты стекла окон сувенирного магазина „Кропка“, а на фасаде здания оставлена надпись „Возвращайтесь домой, белорусские свиньи“. По данным офиса С. Тихановской, владельцем этого магазина является белорусский оппозиционер и политзаключенный Д. Фурманов.

По словам С. Тихановской, этот выпад ее шокировал, она отметила, что ее офис уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. По мнению белорусского оппозиционера, нападение на вышеупомянутый магазин является попыткой разжечь вражду между белорусами и литовцами.

„Это совершенно неприемлемо, это возмутительно и опасно. Я думаю, что это очередная провокация режима против белорусов и литовцев с целью разжечь вражду, посеять страх в белорусском обществе. Эти действия напоминают надписи, ранее зафиксированные в общественных местах в Вильнюсе, которыми пытаются усилить проявления так называемого литвинизма“, – говорится в сообщении офиса С. Тихановской.

С. Тихановская подчеркнула, что надеется, что литовские ведомства надлежащим образом отреагируют на попытки разжигания вражды между белорусами и литовцами.

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