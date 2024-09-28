2024.09.28 13:57

В Вильнюсе в квартире обнаружено тело женщины

 
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

В пятницу в Вильнюсе было обнаружено тело женщины в стадии разложения. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Полиция сообщает, что 27 сентября, в 16.55 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайвес, в квартире было найдено тело женщины (1966 г.р.) в стадии разложения.

Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины.

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