В Вильнюсе в квартире обнаружено тело женщины

Полиция сообщает, что 27 сентября, в 16.55 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайвес, в квартире было найдено тело женщины (1966 г.р.) в стадии разложения.
Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины.
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В пятницу в Вильнюсе было обнаружено тело женщины в стадии разложения. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Полиция сообщает, что 27 сентября, в 16.55 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайвес, в квартире было найдено тело женщины (1966 г.р.) в стадии разложения.
Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины.