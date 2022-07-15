Полиция информирует, что 14 июля, в 13.03 ч. в квартире одного из домов на ул. Даугелишкю (Вильнюс), было обнаружено тело молодого человека (1993 г.р.), без внешних следов насилия. Полиция осмотрела место происшествия. В нескольких местах обнаружили остатки порошка белого цвета, вероятно - наркотиков. Причину смерти установят эксперты.

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Скопировать ссылку В Вильнюсе в квартире обнаружено тело молодого мужчины Ссылка скопирована



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