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В Вильнюсе в квартире обнаружено тело молодого человека с огнестрельным ранением в области головы. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Департамент полиции сообщает, что 23 сентября, в 17.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Архитекту, в квартире было обнаружено тело молодого человека (2001 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.
Начато расследование.
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