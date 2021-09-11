По данным полиции, ДТП произошло, когда водитель Mercedes на перекрестке поворачивал налево.
Мужчина на самокате ехал по велодорожке. По словам полицейских, мужчина ехал на мощном самокате.
Мужчина (1966 г.р.), который ехал на самокате, получил серьезные травмы: у него установили многочисленные переломы ребер, перелом позвоночника и др. травмы. Мужчина находится в реанимации.
Водитель (1977 г.р.) был трезвым. Начато расследование.
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