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16 мая поздно вечером, в 23.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, служебный полицейский автомобиль VW Transporter, которым управлял полицейских ГКП Вильнюсского округа, пытаясь избежать столкновения с с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем Toyota Prius (водитель 1958 г.р.), врезался в стоявший у дороги автомобиль Citroen.
В Вильнюсе в ДТП попал полицейский экипаж
© DELFI / Karolina Pansevič

Во время ДТП повреждены автомобили и пострадал водитель VW Transporter, а также ехавший с ним другой сотрудник полиции. Им оказали первую помощь в больнице и назначили амбулаторное лечение.

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