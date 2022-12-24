ДТП произошло на перекрестке ул. Жирмуну, Минтес, Шило.
В 21 ч. служебный полицейский автомобиль с мигалками ехал по вызову к месту драки и столкнулся с автомобилем Honda. Помощь потребовалась ребенку, который ехал в автомобиле и сотруднице полиции.
Муж водителя Hondа сказал журналисту Delfi, что его жена ехала на зеленый свет. Полиция ехала со включенными мигалками, но должна была убедиться в том, что путь свободен.
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