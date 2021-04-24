В Вильнюсе в ДТП попал полицейский автомобиль

Полицейские спешили по ул. Калварию в сторону Балтупяй. Полиция ехала со включенными мигалками. Подвозчик с пассажирами ехал по ул. Карейвю в сторону ул. Озо, он ехал на зеленый свет. Водитель не пропустил полицейский автомобиль и произошло ДТП.

Люди в ДТП не пострадали.

Новые SEAT Leon Sportstourer литовская полиция получила примерно месяц назад.