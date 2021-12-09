В Вильнюсе в ДТП попал еще один автомобиль компании CityBee

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9 декабря, в 9.30 ч., в полицию сообщили о ДТП в Валакампяй. По словам звонившего, в столб врезался автомобиль каршеринговой компании CityBee VW T-Roc, в машине находятся два человека, иностранцы.
Когда на место происшествия приехала полиция и скорая, в машине никого не было. Полиция разыскивает водителя и пассажира.
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