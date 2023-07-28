В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль скорой, есть пострадавшие

О ДТП поступило сразу несколько сообщений.

В 12.30 ч. диспетчер скорой помощи информировала, что на ул. Антакальнё в ДТП попал автомобиль скорой помощи.

Очевидцы сказали, что удар был очень сильным.

По словам водителя скорой, выезжавший со двора магазина и поворачивавший налево автомобиль Subaru не пропустил скорую, которая ехала по вызову к пациенту, пережившему инсульт.

В результате ДТП был зажат водитель Subaru, пожарные-спасатели передали его врачам. Скорая увезла пострадавшего в больницу. Пострадал и один из работников скорой, евро тоже увезли в больницу.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, скорая и полиция.