28 июля 2023 г. 13:26

В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль скорой, есть пострадавшие

 
ru.DELFI.lt
В пятницу в полдень в Вильнюсе произошло серьезное ДТП.

О ДТП поступило сразу несколько сообщений.

В 12.30 ч. диспетчер скорой помощи информировала, что на ул. Антакальнё в ДТП попал автомобиль скорой помощи.

Очевидцы сказали, что удар был очень сильным.

По словам водителя скорой, выезжавший со двора магазина и поворачивавший налево автомобиль Subaru не пропустил скорую, которая ехала по вызову к пациенту, пережившему инсульт.

В результате ДТП был зажат водитель Subaru, пожарные-спасатели передали его врачам. Скорая увезла пострадавшего в больницу. Пострадал и один из работников скорой, евро тоже увезли в больницу.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, скорая и полиция.

По данным очевидцев, движение около Антакальнисской прогимназии было остановлено.

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