В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль скорой, есть пострадавшие

О ДТП поступило сразу несколько сообщений.
В 12.30 ч. диспетчер скорой помощи информировала, что на ул. Антакальнё в ДТП попал автомобиль скорой помощи.
Очевидцы сказали, что удар был очень сильным.
По словам водителя скорой, выезжавший со двора магазина и поворачивавший налево автомобиль Subaru не пропустил скорую, которая ехала по вызову к пациенту, пережившему инсульт.
В результате ДТП был зажат водитель Subaru, пожарные-спасатели передали его врачам. Скорая увезла пострадавшего в больницу. Пострадал и один из работников скорой, евро тоже увезли в больницу.
На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, скорая и полиция.
По данным очевидцев, движение около Антакальнисской прогимназии было остановлено.
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