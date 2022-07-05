В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль Bolt: есть пострадавшие

По предварительным данным, в 23.10 ч. поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей: Volvo и Toyota компании Bolt.
Сообщалось, что пострадала ехавшая в Volvo женщина, она получила травму ноги. Помощь потребовалась и водителю Toyota, он жаловался на боли в спине.
Выяснилось, что автомобилем Volvo управлял нетрезвый мужчина (2,01 промилле).
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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