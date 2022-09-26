О ДТП сообщили в 19.05 ч. Звонивший сообщил, что легковой автомобиль Kia Sportage серьезно поврежден, в нем зажата женщина.

Когда на место приехали пожарные-спасатели, пострадавшая была без сознания. Пожарные разрезали автомобиль и передали женщину в руки врачей. Однако спасти жизнь женщине (1991 г.р.) не удалось, она скончалась. Пострадавшая умерла, не приходя в сознание.

Водитель грузовика не пострадал. Он был трезвым.

По предварительным данным, женщина выехала из своей полосы прямо перед грузовиком и столкнулась с ним.

Место ДТП огорожено, дорога в сторону Тракая перекрыта.