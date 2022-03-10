В Вильнюсе в ДТП перевернулся автомобиль каршеринговой компании Citybee

По данным Вильнюсской полиции, сообщение поступило в 9.20 ч. Сообщалось, что на перекрестке ул. Жальгирё и Гедрайчу, столкнулись два автомобиля.
После удара автомобиль каршеринговой компании Citybee перевернулся. К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Полицию информировали о том, что помощь врачей не потребовалась, никаких разногласий по поводу вины у водителей нет, поэтому они сами заполнили декларацию.
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