В Вильнюсе в ДТП около Нагорного парка серьезно пострадала пешеход

В 13.44 ч. очевидцы сообщили, что около остановки рядом с Нагорным парком автомобиль Hyundai сбил женщину. Вскоре о ДТП сообщил и сам водитель.

По предварительным данным, пострадала женщина 1942 г.р., она была без сознания.

Полиция сообщила, что женщина попала под машину, когда с мужем бежала через дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила травму ноги, ее доставили в больницу.