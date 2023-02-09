В Вильнюсе в ДТП около Нагорного парка серьезно пострадала пешеход

В 13.44 ч. очевидцы сообщили, что около остановки рядом с Нагорным парком автомобиль Hyundai сбил женщину. Вскоре о ДТП сообщил и сам водитель.
По предварительным данным, пострадала женщина 1942 г.р., она была без сознания.
Полиция сообщила, что женщина попала под машину, когда с мужем бежала через дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила травму ноги, ее доставили в больницу.
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