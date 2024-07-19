2024.07.19 16:53

В Вильнюсе в автосервисе загорелся микроавтобус, на ноги подняли пожарных-спасателей

 
ru.DELFI.lt
Apdegė mikroautobusas
Apdegė mikroautobusas
ФОТО: Delfi

В четверг вечером по номеру 112 поступила информация о пожаре на ул. Бирбиню, в Вильнюсе.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что информация о пожаре поступила 18 июля, в 21.39 ч. На место происшествия выехали 6 машин пожарной службы.

К приезду пожарных открытого огня не было, но ощущался запах гари. Через окно пожарные увидели горевший микроавтобус Peugeot.

Помещение площадью 200 кв. м было задымлено. Пожар потушили в течение 30 минут.

Обгорела задняя фара, багажные двери, электропроводка.

В здании установлены детекторы дыма.

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