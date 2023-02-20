Около 20 ч. поступило сообщение, о, возможно, заминированном автомобиле. На место происшествия выезжала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Был введен план "Щит", приехали саперы антитеррористического отряда Aras.

Выяснилось, что обнаруженный предмет - не взрывчатка, он не представлял опасности.

Полиция на месте происшествия осмотрела предмет, похожий на гранату.

По предварительным данным, между двумя мужчинами разгорелся конфликт, во время которого один из них бросил в автомобиль другому похожий на гранату предмет.

Обстоятельства происшествия расследует полиция. Подозреваемый был задержан.