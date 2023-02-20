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В понедельник вечером поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Исрутес, в автомобиле находится предмет, напоминающий гранату.
Planas "Skydas" Vilniuje
Planas "Skydas" Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

Около 20 ч. поступило сообщение, о, возможно, заминированном автомобиле. На место происшествия выезжала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Был введен план "Щит", приехали саперы антитеррористического отряда Aras.

Выяснилось, что обнаруженный предмет - не взрывчатка, он не представлял опасности.

Полиция на месте происшествия осмотрела предмет, похожий на гранату.

По предварительным данным, между двумя мужчинами разгорелся конфликт, во время которого один из них бросил в автомобиль другому похожий на гранату предмет.

Обстоятельства происшествия расследует полиция. Подозреваемый был задержан.

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