Около 20 ч. поступило сообщение, о, возможно, заминированном автомобиле. На место происшествия выезжала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Был введен план "Щит", приехали саперы антитеррористического отряда Aras.
Выяснилось, что обнаруженный предмет - не взрывчатка, он не представлял опасности.
Полиция на месте происшествия осмотрела предмет, похожий на гранату.
По предварительным данным, между двумя мужчинами разгорелся конфликт, во время которого один из них бросил в автомобиль другому похожий на гранату предмет.
Обстоятельства происшествия расследует полиция. Подозреваемый был задержан.
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