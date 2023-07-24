В Вильнюсе утром произошло ДТП, есть пострадавшие

Сообщение о ДТП поступило около 8 ч.
По предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota Prius и Toyota Celica. Toyota Prius после столкновения съехала с дороги, а Toyota Celica остановилась во второй полосе.
О ДТП в полицию сообщил пассажир проезжавшего троллейбуса. Он сказал, что могут быть пострадавшие.
Пожарные-спасатели помогли водителю Toyota Prius выбраться из автомобиля и передали его в руки врачей.
По предварительным данным, пострадал и пассажир этого автомобиля, обоих пострадавших увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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