24 июля 2023 г. 09:25

В Вильнюсе утром произошло ДТП, есть пострадавшие

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reidas Vilniuje nuotr.

24 июля утром на перекрестке ул. Кауно и Миндауго столкнулись два легковых автомобиля, один из них съехал с дороги.

Сообщение о ДТП поступило около 8 ч.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota Prius и Toyota Celica. Toyota Prius после столкновения съехала с дороги, а Toyota Celica остановилась во второй полосе.

О ДТП в полицию сообщил пассажир проезжавшего троллейбуса. Он сказал, что могут быть пострадавшие.

Пожарные-спасатели помогли водителю Toyota Prius выбраться из автомобиля и передали его в руки врачей.

По предварительным данным, пострадал и пассажир этого автомобиля, обоих пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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