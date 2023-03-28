В Вильнюсе упавшее дерево на время парализовало движение на ул. Шяурес

28 марта, в 13 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Шяурес, упало дерево и полностью парализовало движение. Образовался огромный затор.
Легковые автомобили разворачивались и ехали в объезд, но грузовые машины и общественный транспорт этого сделать не могли. Дерево упало примерно в 100 м от перекрестка с ул. Коелавичаус, в сторону Галгяй.
К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Дерево оборвало провода.
На место происшествия приехали работники Stebulė и Grinda, которые распилили дерево. В 14.15 ч. препятствие с дороги убрали.
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