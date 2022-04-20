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В среду, в 14.30 ч. на улице Кауно, в Вильнюсе, около строящегося офисного центра упал телескопический кран и перегородил проезжую часть. Движение было полностью заблокировано.

Пострадал один строитель, его увезли в больницу.

Полиция призывает жителей выбирать другой маршрут.

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