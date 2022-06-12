Полиция получила сообщение о том, что 10 июня около 13 часов в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, с лестничной площадки жилого дома был украден велосипед Mercedes Benz Fitness Bike 29.

Ущерб составляет 4 555 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (1) УК Литовской Республики.