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В Вильнюсе днем ​​с лестничной площадки многоквартирного дома был украден дорогой велосипед.
Vilniečiai plūsta aktyviai praleisti laiką į Vingio parką
Vilniečiai plūsta aktyviai praleisti laiką į Vingio parką
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция получила сообщение о том, что 10 июня около 13 часов в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, с лестничной площадки жилого дома был украден велосипед Mercedes Benz Fitness Bike 29.

Ущерб составляет 4 555 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (1) УК Литовской Республики.

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