В Вильнюсе угнан Mercedes-Benz стоимостью 82 000 евро

Как сообщили в полиции, в среду вечером, около 20.59 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился мужчина, который сообщил, что со стоянки на улице Гарюну был угнан автомобиль Mercedes-Benz GLE 450d, принадлежащий компании.