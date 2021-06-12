В Вильнюсе убит мужчина, задержаны трое подозреваемых

Полиция сообщает, что 12 июня, в 9.14 ч. в Вильнюсе, на ул. В.Друскё, в квартире было обнаружено тело мужчины (1985 г.р.) с колотой раной в области груди.

Задержаны трое подозреваемых (1981, 1977 и женщина 1979 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняются.