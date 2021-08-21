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21 августа, в 15.50 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Сарацену, обнаружено тело мужчины 35-40 лет с колотой раны в области груди.
Peilis
Peilis
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Задержан 40-летний подозреваемый.

Начато расследование. По предварительным данным, убийство было совершено во время конфликта между соседями.

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