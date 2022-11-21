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Об убийстве сообщили 21 ноября, в 18.50 ч.

Об убийстве в полицию сообщили врачи скорой помощи. В квартире были обнаружены следы крови.

По предварительным данным, в квартире распивали алкоголь.

Департамент полиции сообщает, что 21 ноября, в 18.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, в квартире было обнаружено тело мужчины (1957 г.р.) со следами насилия.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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