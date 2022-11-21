Об убийстве в полицию сообщили врачи скорой помощи. В квартире были обнаружены следы крови.
По предварительным данным, в квартире распивали алкоголь.
Департамент полиции сообщает, что 21 ноября, в 18.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, в квартире было обнаружено тело мужчины (1957 г.р.) со следами насилия.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Инфляция доказала, что две Литвы все же существуют: разница в зарплатах впечатляет
Инфляция опять напомнила, что существуют две Литвы ,...
Иностранцев удивляет хорошая жизнь литовцев: у вас в руководителях крутая блондинка
Интервью, которые дают литовские политики на разных...
Рождество в Вильнюсе: елка будет в форме торта с 700 свечами
Фестиваль зимних праздников в столице Литвы...
Бизнес ищет работников на время праздников: зарплаты до 1600 евро "на руки"
Как и ежегодно, торговцы и компании, отвечающие за...
В здании парламента Литвы открылось кафе, цены радуют
21 ноября в здании парламента открылось кафе. Услуги...