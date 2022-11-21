Об убийстве в полицию сообщили врачи скорой помощи. В квартире были обнаружены следы крови.

По предварительным данным, в квартире распивали алкоголь.

Департамент полиции сообщает, что 21 ноября, в 18.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, в квартире было обнаружено тело мужчины (1957 г.р.) со следами насилия.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.