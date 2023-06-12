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В понедельник возле школы в Вильнюсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал школьник.
В понедельник утром полиция получила сообщегниео том, что у школы на улице Антакальнё произошло ДТП. Очевидец рассказал, что скутер, которым управлял школьник, столкнулся с автомобилем Ford учителя.
По предварительным данным, 16-летний получил травму ноги. Также возможен ушиб головы.
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