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В понедельник возле школы в Вильнюсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал школьник.
Antakalnyje motorolerio ir automobilio avarija
Antakalnyje motorolerio ir automobilio avarija
© DELFI / Julius Kalinskas

В понедельник утром полиция получила сообщегниео том, что у школы на улице Антакальнё произошло ДТП. Очевидец рассказал, что скутер, которым управлял школьник, столкнулся с автомобилем Ford учителя.

По предварительным данным, 16-летний получил травму ноги. Также возможен ушиб головы.

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