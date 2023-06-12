В понедельник утром полиция получила сообщегниео том, что у школы на улице Антакальнё произошло ДТП. Очевидец рассказал, что скутер, которым управлял школьник, столкнулся с автомобилем Ford учителя.

По предварительным данным, 16-летний получил травму ноги. Также возможен ушиб головы.