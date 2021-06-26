В Вильнюсе у Нерис обнаружено тело мужчины

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В пятницу в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины со следами насилия.
Департамент полиции информировал, что около 19.55 ч. в Вильнюсе, на ул. Павильнё, на берегу реки, обнаружено тело мужчины лет 30 с ранами на руке и в области шеи.
Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.
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